Kasapoğlu’ndan müjde

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yenileme çalışmaları devam eden Manisa 19 Mayıs Stadı'nda incelemelerde bulundu.

İncelemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, yenilenen stadyumun modern görünümüyle en kısa sürede hizmet vereceğini söyledi. 2.5 yıldır devam eden çalışmalarda sona gelindiğinin altını çizdi.

TÜM STANDARTLARA UYGUN

Kasapoğlu "Yepyeni, tam manasıyla tüm standartlara uygun bir stadyum Türkiye'nin, Manisa'nın hizmetine sunuluyor. Mükemmel bir çim altyapısıyla, hibritiyle, tüm drenaj sistemleriyle, tribünleriyle, antrenman salonlarıyla, led ışıklandırmalarıyla, locaları ve tüm mekanik altyapısıyla Türkiye'nin en yeni, en modern statlarından birini Manisalı futbolseverlerin, hemşehrilerimizin hizmetine hazır hale getiriyoruz. Stadyumumuzun hem ülkemiz, hem Manisa'mız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, bir an önce Manisa 19 Mayıs Stadı'na dönmek istediklerini ifade etmişti.