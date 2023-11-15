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Haberler Spor Trabzonspor taraftarı Filistin için yürüyecek

Trabzonspor taraftarı Filistin için yürüyecek

HABER MERKEZİ
Trabzonspor taraftarı Filistin için yürüyecek
TRABZONSPOR taraftar grupları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için 18 Kasım Cumartesi günü yürüyüş gerçekleştirilecek. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelen taraftar grupları adına basın açıklaması yapan Adem Söğüt, İsrail'in Filistin'deki vatandaşlara uyguladığı soykırımı uzaktan izleyen dünyaya mesaj vermek için bir araya geldiklerini söyledi. "Tüm Trabzon halkını 18 Kasım Cumartesi saat 16.00'da yapacağımız Filistin'e destek yürüyüşü için Atatürk Alanı'na davet ediyoruz" diyen Söğüt, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcuları da yürüyüşe beklediklerini söyledi.
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