Yılmaz’ın yeni adresi Milli Takım

BEŞİKTAŞ'TA alınan kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevinden istifa eden Burak Yılmaz'a A Milli Takım yolu açıldı. Vincenzo Montella'nın göreve geldiği sırada İtalyan teknik adamın yardımcısı olarak düşünülen genç teknik adam Yılmaz'a, milli takım teklifi ikinci kez geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Yılmaz ile ilk görüşmeyi yaptı. Montella'nın da Yılmaz'a onay verdiği öğrenilirken Galler ile oynanacak maçın ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Bu arada Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra golcü oyuncu Aboubakar ve eski teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz'a taraftarlar ve siyah-beyazlı kulüpten tepki geldi.