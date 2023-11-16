Kaldığımız yerden devam

Nazilli Belediyespor'da Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'nun sürpriz istifasının ardından göreve getirilen teknik direktör Şükrü Akar, kolları sıvadı. Daha önce Kızılcabölükspor, Denizlispor, Pamukkalespor, Horozkentspor gibi takımların alt yaş kategorilerinde çalışan 49 yaşındaki Akar, Yeni Asır'a özel yaptığı açıklamada kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

'ONUR VE GURUR VERİCİ'

Başarılı olmak için mücadele edeceğini kaydeden Şükrü Akar, "Çok uzun yıllardır bu işin içindeyim. Futbolun her kademesinde görev aldım. Allah bize böyle bir görevi nasip etti. Büyük bir camiada böyle bir göreve gelmek bir antrenör için onur ve gurur verici. Kaldığımız yerden sorumluluğumuzu daha fazla hissederek her şeyin daha iyisini yapmaya çalışacağız. Devre arasına kadar 5 maçlık zorlu bir periyodumuz var. Ciddi sakatlık yaşayan futbolcularımız var ama iyi bir dokunuşla bu periyodu en az hasarla atlatmak için çabalayacağız" dedi.