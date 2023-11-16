Muğla’da bisiklet turizmi

Avrupa'da yaygınlaşan bisiklet turizminin, Muğla'da da gelişmesi için altyapı çalışmaları ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık veriliyor. Muğla'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçeleri, bisiklet turizmi için uygun rotalar sunarken yabancı turizm acenteleri de Muğla'yı bisiklet turizmi destinasyonu olarak tanıtmaya başladı. Bisiklet turizmi, Muğla'nın turizm çeşitliliğini artırarak bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor. Muğla'daki binlerce yıllık antik kentleri, eşsiz doğal manzaraları, uzayıp giden sahil şeritlerini pedal çevirerek gezmek isteyenlerin sayısı da arttı.

LİKYA SAHİL TURU TANITILDI

Farklı ülkelerden bisiklet turizmi profesyoneli acentelerle çalışan Almanya merkezli Island Hopping yetkilileri, Bodrum- Fethiye arasındaki "Likya Sahil Turu"nu tanıttı. Destinasyonları gezen Almanya, İspanya, İsviçre, İtalya, İngiltere, Gürcistan, Hollanda, Hırvatistan, ABD, Avustralya ve Brezilya'dan acente yetkilileri Muğla'ya hayran kaldı. Etkinliğe ev sahipliği yapan firmanın sahibi Ali Sonay, "Tanıtımlar vasıtasıyla her geçen yıl biraz daha potansiyelimiz artıyor. Misafir talebi oluşmaya başladı. Hatta bu yıl 2024- 2025 için çok yoğun talep almaya başladık. Bisiklet turizmiyle ilgili çalışmalarımız, rotalarımız ve teknelerimizin yanında otellerimizi ve kamp alanlarını da tanıtmaya başladık. Amacımız dünya çapında gelişen bu turizm faaliyetini Türkiye'de yaygın hale getirmek" dedi. Island Hopping'in kurucusu Klaus Schenk de gezdikleri bölgenin bisiklet turizmi için oldukça elverişli olduğunu kaydetti ve "Tekne ve bisikletle bir yeri gezmek oldukça cazip. Her gün farklı bir yeri gördük. Daha fazla misafir gelmesi için gereken altyapının oluştuğunu gözlemliyoruz. Bisiklet turizmi Türkiye'ye katkı sağlayacaktır. Bisiklet turizmi sezon başlangıcını ve sezon sonlarını uzatan bir turizm faaliyeti. Gelecek misafir kitlesi yaz sezonunda gelenlerden daha fazla para harcayabilir" dedi.