Önce prestij sonra zirve

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, önümüzdeki iki maçlık süreçte önce prestij, ardından zirve için mücadele edecek. 18 Kasım'ı bay takım olarak geçecek Milliler, 21 Kasım'daki Galler maçıyla grup eleme aşamasını noktalayacak. Bay geçeceği 18 Kasım'da Euro 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya ile özel müsabakada karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım kazanıp Galler ile yapacağı kritik maça moralli çıkmak istiyor.

GÜÇLÜ RAKİPLERLE ÇEKİŞİYOR

D Grubu'nda 16 puanla zirvede yer alan Türkiye, Galler'i de yenerek 19 puanla en iyi 6 takım arasında yer alıp kura aşamasına 1. torbadan katılmak istiyor. Eleme aşamasında Portekiz 8'de 8, Fransa ise 6'da 6 yaparak 1. torbayı neredeyse garantiledi. Türkiye ile aynı puana sahip olan İngiltere ve 15 puanlı İspanya ile İskoçya ise iki karşılaşma daha oynayacak. Belçika'nın da 7 maçta 17 puanı, Belçika ve Avusturya'nın da yine 16 puanı bulunuyor. Türkiye'nin birinci torbada yer alması için kazanıp rakiplerinin bu süreçte takılmasını bekleyecek. Milliler, en kötü ihtimalle 2. torbada yer alacak.