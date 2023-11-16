  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Önce prestij sonra zirve

Önce prestij sonra zirve

Euro 2024’ü garantileyen Türkiye A Milli Takım’ın hedefi ilk 6t akım içine girmek. Ay-yıldızlılar, Almanya'nın ardından Galler sınavını da kazanıp kura aşamasına 1. torbadan girmek istiyor

HABER MERKEZİ
Önce prestij sonra zirve

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, önümüzdeki iki maçlık süreçte önce prestij, ardından zirve için mücadele edecek. 18 Kasım'ı bay takım olarak geçecek Milliler, 21 Kasım'daki Galler maçıyla grup eleme aşamasını noktalayacak. Bay geçeceği 18 Kasım'da Euro 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya ile özel müsabakada karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım kazanıp Galler ile yapacağı kritik maça moralli çıkmak istiyor.

GÜÇLÜ RAKİPLERLE ÇEKİŞİYOR

D Grubu'nda 16 puanla zirvede yer alan Türkiye, Galler'i de yenerek 19 puanla en iyi 6 takım arasında yer alıp kura aşamasına 1. torbadan katılmak istiyor. Eleme aşamasında Portekiz 8'de 8, Fransa ise 6'da 6 yaparak 1. torbayı neredeyse garantiledi. Türkiye ile aynı puana sahip olan İngiltere ve 15 puanlı İspanya ile İskoçya ise iki karşılaşma daha oynayacak. Belçika'nın da 7 maçta 17 puanı, Belçika ve Avusturya'nın da yine 16 puanı bulunuyor. Türkiye'nin birinci torbada yer alması için kazanıp rakiplerinin bu süreçte takılmasını bekleyecek. Milliler, en kötü ihtimalle 2. torbada yer alacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA