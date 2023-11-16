Tayfur’a tepki

Süper Lig'de yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde Başakşehir'i yenerek nefes alan siyah-beyazlılarda maç sonrası saha dışı bir olay yaşandı. Geçen sezon takımda kiralık oynayan sezon başında ise Alanyaspor'dan bonservisi alınan Tayfur Bingöl bir taraftarla sosyal medyada tartışma yaşadı. Sosyal medyada bir taraftarın kendisini yakışıksız bir dille eleştirmesine yanıt veren 30 yaşındaki oyuncunun sözleri sosyal medyada tepki çekti. Bir taraftarın, "Defol git şu takımdan. Sen Beşiktaş'ın oyuncusu olamazsın" sözüne cevap veren Tayfur Bingöl, "Beynin olmadığından seni de anlıyorum" dedi. Yaşananların ardından Beşiktaş taraftarı, Tayfur Bingöl'ün bu hakaretine büyük tepki gösterdi. Bir kısım taraftarlar Tayfur'a destek olurken, büyük bir bölümü ise eleştirdi