Büyükekşi’den ilginç sözler

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanlarının Süper Kupa'nın oynanacağı yer ile ilgili yaptığı açıklamalara son noktayı koydu. Anlaşmaları Ağustos ayında yaptıklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi, "'Size ek gelir kazandırmak istiyoruz, var mısınız yok musunuz?" diye sorduk. Ali Koç da Dursun Özbek de 'Varız' dediler. Bunun üzerine teklif hazırlayan TFF, iki taraftan da vekalet aldı. İki kulüp, TFF'ye imza yetkisi verdi. O yüzden biz rahatız. "Bizden habersiz biz el kaldırmadık" diyemezler. Ağustos ayından bu yana maçın nerede oynanacağı biliniyordu. Artık dönüşü olmayan bir yoldayız. Bu saatten sonra değişmez" dedi. İki kulübün de Divan Kurulu'nda aldıkları kararları anlamadığı belirten Büyükekşi, "İki takımın da çok büyük sıcak paraya ihtiyacı var. Yüksek Divan Kurulu'nda Uğur Dündar'ın çağrısında yönetim ve başkan o gün el kaldırmadı. Galatasaray'da da başkan hariç yönetim ve divan kurulu üyelerinin karşı çıkması var. Başkan zaten olayı biliyor. Olayın içinde ve bu çalışmaları biliyor" ifadelerini kullandı.

İKİ TARAFIN DA ENDİŞESİ VAR

İki takım teknik direktörünün de tarihi ve yeri bildiğini söyleyen ve çarpıcı ifadeler kullanan TFF Başkanı, "Galatasaray ve Fenerbahçe hocalarının haberi var. Haberleri olmasına rağmen tek endişeleri iki maçı da kaybetme riskleri. Bir teknik direktör bir maçı kazanıp diğerini kaybederse fazla sorun olmaz. Ancak iki maçı da kaybeden teknik direktör için sorun olabilir. Bu anlamda kulüplerin endişesi var" şeklinde konuştu.