Bodrum FK’da Bahri’ye fırsat

Trendyol 1. Lig'de inişliçıkışlı günler geçiren Bodrum FK'da yedek kaleci Bahri Can Tosun'a kendini gösterme fırsatı doğdu. Geçtiğimiz hafta oynanan Keçiörengücü karşılaşmasında Diogo Sousa gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü. Adanaspor ile oynanacak kritik karşılaşmada teknik direktör İsmet Taşdemir'in 21 yaşındaki ikinci kaleci Bahri Can'a fırsat vereceği ifade edildi. İki sezondur Diogo Sousa'nın koruduğu yeşil-beyazlı ekibin kalesinde ilk kez on birde yeni bir isim yer alacak. 3. hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Sousa yerine ikinci yarı oyuna giren Bahri Can, teknik direktör İsmet Taşdemir'den gösterdiği performans ile tam not almıştı.

TAŞDEMİR'DEN ÖZEL İLGİ

Bahri ile özel olarak ilgilenen teknik patron Taşdemir'in oyuncuya güvendiği ve fırsat vermek istediği öğrenildi.