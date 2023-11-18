Flaş Arda iddiası

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Real Madrid'de forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını Arda Güler için Fenerbahçe'den teklif geldiğini açıkladı. İspanyol Defenca Central dün Arda Güler ile "Arda Güler'e Ocak ayında ayrılma teklifi var" başlıklı haberde; "Real Madrid, genç oyuncu için Fenerbahçe'den bir teklif aldı" ifadelerini kullandı. Haberde, Fenerbahçe'nin Real Madrid'e yaptığı kiralama teklifinin detaylarına da yer verildi ve sarı-lacivertlilerin Arda Güler'in maaşını karşılamayı ve 1 milyon Euro civarında da bir kiralama ücreti teklif ettiği öne sürüldü.