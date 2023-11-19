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Haberler Spor F1 Las Vegas’ta pole pozisyonu Ferrari’nin

F1 Las Vegas’ta pole pozisyonu Ferrari’nin

Yarışa ilk sırada başlayacak olan Leclerc, sıralama turları sonrası takım arkadaşı Sainz’ı tebrik etti.

HABER MERKEZİ
F1 Las Vegas’ta pole pozisyonu Ferrari’nin
FORMULA 1'de sezonun 22. ayağı Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarında Ferrari'den Charles Leclerc 1:32.726'lık derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. Yine Ferrari'den Carlos Sainz ikinci, dünya şampiyonluğunu garantileyen Red Bull sürücüsü Max Verstappen üçüncü, Mercedes pilotu George Russell da dördüncü oldu. Ancak aracında değiştirdiği güç ünitesi sebebiyle 10 sıra geriden başlama cezası alan Sainz yarışa 12. sıradan başlayacak. Bu nedenle Verstappen ikinci, Russell üçüncü sırada yer alacak. Yarış bugün TSİ 09.00'da başlayacak
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