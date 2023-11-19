Naz-Naz nefes aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, sahasında Diyarbekirspor'u 2-1 yenerek iki haftalık galibiyet hasretine son verdi. 14'te Berat Ali'nin ortasında Serhat Enes'in kafa vuruşu üst direği sıyırarak auta çıktı. 47'de Salih'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Diyarbekir defansında yaşanan karambolde altı pas çizgisinde topa iyi yükselen Ahmet topu kaleci Mehmet'in bacaklarının arasından ağlarla buluşturdu: 1-0. 49'da Serhat Enes'in orta şut karışımı vuruşunda 90'a yönelen topu kaleci Ömer son anda güçlükle çeldi.

FARKI İKİYE ÇIKARDI

80'de Salih'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda yerden seken top kaleci Mehmet'in uzandığı sol köşeden ağlarla buluştu: 2-0. 88'de Bünyamin'in 25 metreden serbest vuruşunda kaleci Ömer çift yumrukla topu çeldi. 90+3'te Hasan Hüseyin'in aşırtma şutunda Yunus Emre'nin elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Ozan'ın penaltı atışını gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi: 2-1.

ZİNCİRİ KIRDI

Nazilli İlçe Stadı'nda yaklaşık 500 taraftarının desteğini arkasına alan Nazilli Bld, Diyarbekir galibiyetiyle zincir kırdı. Ligde ve evinde üst üste iki maçını kaybeden siyah-beyazlılar 3 puana uzanırken, 25 puanla maç fazlasıyla Play-Off hattına yükseldi.

ŞÜKRÜ AKAR'DAN KADROYA AYAR

Nazilli Belediyespor'un yeni teknik direktörü Şükrü Akar, geçen hafta kaybedilen Afyonspor maçına göre on birde dün değişime gitti. Akar, geçen hafta maça on birde başlayan Furkan, Yakup Emre ve Süleyman Enes'i bu kez yedek kulübesine çekti. Akar'ın bu oyuncuların yerine tercihi ise Recep Efe, Anıl ve Cemil oldu. Denizli altyapısından yetişen ve bir dönem Nazilli Bld forması giyen İsmail Konuk, eski takımına dün rakip oldu.