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Haberler Spor Bodrum FK’da Celal parlıyor

Bodrum FK’da Celal parlıyor

BERKE ÖZBAY
Bodrum FK’da Celal parlıyor
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Play-Off hattındaki Bodrum FK'da Celal Dumanlı adeta parlıyor. Yeşil-beyazlı formayı yıllardır terleten 29 yaşındaki forvet, bu sezon geride kalan süreçte sergilediği performansıyla şimdiden geçen sezonki istatistiklerine yaklaştı. Geride kalan sezonda 37 karşılaşmada rakip ağlara 5 gol gönderen ve 2 de asist yaparak toplam 7 skor katkısı veren deneyimli santrfor, bu sezon henüz 12 haftada 3 gol ve 1 asist üretti. Celal Dumanlı'nın yükselen performansı teknik adam İsmet Taşdemir'in yüzünü güldürdü.
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