Bodrum FK’da Celal parlıyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Play-Off hattındaki Bodrum FK'da Celal Dumanlı adeta parlıyor. Yeşil-beyazlı formayı yıllardır terleten 29 yaşındaki forvet, bu sezon geride kalan süreçte sergilediği performansıyla şimdiden geçen sezonki istatistiklerine yaklaştı. Geride kalan sezonda 37 karşılaşmada rakip ağlara 5 gol gönderen ve 2 de asist yaparak toplam 7 skor katkısı veren deneyimli santrfor, bu sezon henüz 12 haftada 3 gol ve 1 asist üretti. Celal Dumanlı'nın yükselen performansı teknik adam İsmet Taşdemir'in yüzünü güldürdü.