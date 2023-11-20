Merkezefendi sonunu getiremedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon sadece Aliağa Petkimspor karşısında üstünlük kurabilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, devreyi 40-35 önde tamamladığı maçta güçlü rakibi Anadolu Efes'e mağlup oldu: 64-79. Evinde 3, ligde ki 7. mağlubiyetini alan yeşil siyahlılar, taraftarlarını üzdü. Denizli temsilcisi başa baş geçen ilk çeyreği 20-18 geride tamamladı. İkinci çeyreğe daha etkili başlayan ekip bu bölümde bulduğu sayılarla soyunma odasına üstün girdi: 40-35.

DENGELER DEĞİŞTİ

Ancak 3. çeyrekte dengeler değişti. Soyunma odası dönüşünde savunma anlayışını sertleştiren Anadolu Efes, boyalı alanda da etkili olunca üçüncü periyodu 59-51 önde bitirdi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket bu çeyrekte sadece 11 sayı bulurken, rakibi Efes ise 24 sayı ile öne geçmeyi başardı: 51-59. Son periyotta da İstanbul temsilcisinin üstünlüğü devam etti ve konuk ekip salondan 79-64 üstün ayrıldı. Merkezefendi'den Oturu toplamda 28 sayı atarak maçın en skorer ismi oldu.