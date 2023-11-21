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Aydın BŞB Nilüfer’i ağırlıyor

HABER MERKEZİ
Aydın BŞB Nilüfer’i ağırlıyor
Sultanlar Ligi'nde 3 galibiyet, 5 mağlubiyet ile 9'uncu sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, bugün kendi evinde ağırlayacağı Nilüfer Belediyespor karşısında galibiyet arayacak. Ligin sekizinci hafta karşılaşmasında deplasmanda Muratpaşa Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Aydın'ın Sultanları, Nilüfer maçından da galip ayrılarak ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Saat 19.00'da Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın bilet fiyatları ise tam 80 TL, öğrenci 50 TL olarak belirlendi.
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