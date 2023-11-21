Denizli’de kros coşkusu

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe U18 - U16 Yarışması Pamukkale'de gerçekleşti. Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinin eteklerinde gerçekleşen şampiyonada yarışmaların startını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan verdi. U-16 Kızlar kategorisinde Manisa Karması, U-16 Erkekler kategorisinde Afyonkarahisar Gençlik Spor Kulübü, U-18 Kızlar kategorisinde Muğla Karması, U-18 Erkekler kategorisinde Denizli Karması, 4x1 Km. Karışık Bayrak kategorisinde ise Antalya Karması liderliği göğüsledi. Dereceye girenlere ödüllerini de Başkan Zolan ve Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti.