Ferdi’ye hücum

ALMANYA deplasmanında şov yapan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın devlerini peşine taktı. Abdülkerim'in harika pasında millilerimizin beraberlik golünü atan Ferdi, Berlin'deki maçı takip eden Arsenal scoutlarına etkili performansı ile "Premier Lig'e hazırım" mesajını verdi. Alınan bilgiye göre, Trabzonspor mücadelesinde de Ferdi'yi izleyen Arsenal scout şefi, bir kez daha olumlu notlarla ülkesine döndü. Fenerbahçe ile 2026 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki oyuncunun farklı mevkilerde oynaması da en önemli artısı olarak hanesine yazılıyor. Milli oyuncu için İtalyan ekipleri de sırada. Napoli geçen sezondan beri oyuncuyu isterken, Milan ve İnter'in de takipte olduğu basına sık sık yansıyor.

NAPOLI VE MILAN DEVREDE

SARI-LACİVERTLİ yöneticiler Ferdi'nin bonservisini 40 milyon Euro olarak belirlerken, uzun zamandır oyuncuyu takip eden Milan'ın farklı bir yol izlemeyi planladığı öğrenildi. İtalyan devi, milli futbolcu için Fenerbahçe'nin daha önce transfer etmek istediği Rade Krunic kozunu devreye sokacağı kaydedildi. Milan'ın Krunic-Ferdi takası teklifini ara transfer döneminde sunacağı öne sürüldü.