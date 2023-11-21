Milliler zirve aşkına

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında bugün 22.45'te Cardiff City Stadyumu'nda Galler ile karşılaşacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matosa olacak. Müsabakada Nejc Kajtazovic VAR, Alen Borosak ise AVAR olarak görev yapacak. Milliler grupta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Galler ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 11 puanla 3. sırada yer alıyor.

MONTELLA'NIN 4. MÜSABAKASI

Almanya'da düzenlenecek turnuvanın biletini daha önce alan ay-yıldızlılar, Galler müsabakasından galip yada berabere ayrılması durumunda grubunu lider tamamlayacak. Yenilmesi durumunda, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna göre gruptaki sıralaması belli olacak. Teknik Direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, oynadığı 2'si resmi, 1'i özel olmak üzere toplam 3 maçtan da galip ayrıldı.

AVERAJI ERİTMESİ ŞART

Milliler, Galler deplasmanında alacağı en az 1 puanla da grubunu lider tamamlayacak. Galler'de alınacak bir galibiyet de torbalarda belirleyici olacak. İspanya ve Belçika'nın oynadığı maçlarda sahadan galibiyetlerle ayrılması, Türkiye'nin birinci torba hedefini zora soktu. Ancak yine de diğer rakipler de kayıplar yaşamak zorunda. İlk torba hedefimiz için son hafta Danimarka'nın Kuzey İrlanda'ya, İngiltere'nin Kuzey Makedonya'ya kaybetmesi gerekiyor. Ayrıca İngiltere ile aradaki 11 gol averajı farkının da erimesi şart.