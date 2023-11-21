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Nazilli Belediye kendine geldi

SEBAHATTİN ALP
Nazilli Belediye kendine geldi
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, Diyarbekirspor galibiyetiyle kendine geldi. Ligde üst üste alınan iki yenilgi sonrası istifa eden teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'nun yerine göreve gelen Şükrü Akar da ilk maçında 3 puana uzanırken, bu önemli zafer kara bulutları da dağıttı. Ligde puanını 25'e çıkaran Naz-Naz, iki basamak birden yükselerek 6. sıraya yerleşirken, yeniden Play-Off hattına girmeyi başardı. Maç sonrası sevincini siyah-beyazlı futbolcularla paylaşan teknik direktör Şükrü Akar, galibiyetin oldukça anlamlı olduğunu dile getirdi. Akar, "Sıralama anlamında nefes aldık. Takım halinde mücadele olgusunu bozmadıkça başarı gelecektir" dedi.
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