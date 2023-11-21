‘TFF Başkanı özür dilemezse stada sokmam’

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı Serdal Adalı, Denizli'de Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Denizli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bora Sever ve taraftarlar tarafından karşılanan Adalı, 'Kartal Yuvası'nı gezerek forma satın aldı.

Burada gündemi değerlendiren Adalı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin parmak sallaması olayıyla ilgili olarak, "Dünyada hiç kimse Beşiktaş'ın evinde Beşiktaş başkanına parmak sallayamaz. Bu camiadan özür dilemediği müddetçe federasyon başkanını o stada sokmayacağım " ifadelerini kullandı.

Kendisini eleştirenlerin kullandığı matruşka lafına da değinen Adalı, "Bu güzel bir söylem değil. Hasan Bey'e de rica ediyorum, bu lafı ne söylesin ne de söylettirsin" dedi.