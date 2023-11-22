Bodrum FK’nın kayıp yıldızları

TRENDYOL 1. Lig ekibi Bodrum FK'nın 5 yıldız ismi adeta kayıplara karıştı. Yeşil-beyazlılarda Omar Imeri, Eren Albayrak, Süleyman Özdamar, Erkan Değişmez ve Pedro Brazao fazla süre alamadı. Geçen sezon 26 karşılaşmada forma giyen Arnavut orta saha Imeri, bu sezon sadece 6 müsabakada görev yaparken, ilk 11'de ise hiç forma giyemedi. Yine geride kalan sezonda 36 maçta oynayan ve istikrarıyla dikkatleri çeken stoper Süleyman bu sezon 5 mücadelede sonradan oyuna girdi. Bodrum FK'nın takım kaptanlarından olan ve geçen sezon 31 maçta forma giyen Erkan Değişmez ise bu sezon sadece iki kez sahaya çıktı.

BRAZAO BEKLENTİLERİ

YEŞİL-BEYAZLILARIN sezon başında Portekiz'den büyük umutlarla transfer ettiği 20 yaşındaki Brazao da beklentilerin uzağında kaldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in gözüne bir türlü giremeyen Portekizli futbolcu, geride kalan süreçte 6 kez yeşil zemine çıkarken, gol ya da asist katkısı veremedi. Sol bek Eren ise geçen sezon olduğu gibi bu sezon da formadan uzak kaldı. Eren, geçen sezon 7 müsabakada görev yaparken, bu sene ise 6 maçta görev yaptı.