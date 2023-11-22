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Haberler Spor Bodrum FK’nın kayıp yıldızları

Bodrum FK’nın kayıp yıldızları

Muğla ekibinde Omar Imeri, Eren, Süleyman, Erkan ve Pedro Brazao 12 haftada fazla forma şansı bulamadı

HABER MERKEZİ
Bodrum FK’nın kayıp yıldızları

TRENDYOL 1. Lig ekibi Bodrum FK'nın 5 yıldız ismi adeta kayıplara karıştı. Yeşil-beyazlılarda Omar Imeri, Eren Albayrak, Süleyman Özdamar, Erkan Değişmez ve Pedro Brazao fazla süre alamadı. Geçen sezon 26 karşılaşmada forma giyen Arnavut orta saha Imeri, bu sezon sadece 6 müsabakada görev yaparken, ilk 11'de ise hiç forma giyemedi. Yine geride kalan sezonda 36 maçta oynayan ve istikrarıyla dikkatleri çeken stoper Süleyman bu sezon 5 mücadelede sonradan oyuna girdi. Bodrum FK'nın takım kaptanlarından olan ve geçen sezon 31 maçta forma giyen Erkan Değişmez ise bu sezon sadece iki kez sahaya çıktı.

BRAZAO BEKLENTİLERİ

YEŞİL-BEYAZLILARIN sezon başında Portekiz'den büyük umutlarla transfer ettiği 20 yaşındaki Brazao da beklentilerin uzağında kaldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in gözüne bir türlü giremeyen Portekizli futbolcu, geride kalan süreçte 6 kez yeşil zemine çıkarken, gol ya da asist katkısı veremedi. Sol bek Eren ise geçen sezon olduğu gibi bu sezon da formadan uzak kaldı. Eren, geçen sezon 7 müsabakada görev yaparken, bu sene ise 6 maçta görev yaptı.

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