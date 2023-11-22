  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Pınar KSK’ye lig morali

Pınar KSK’ye lig morali

Son olarak derbide Çağdaş Bodrum’u yenen Kaf-Kaf üst üste 3. galibiyetini aldı

HABER MERKEZİ
Pınar KSK’ye lig morali

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Çağdaş Bodrumspor'u mağlup ederek hafta içinde Avrupa'da aldığı mağlubiyeti unutturdu. İzmir'de oynanan maçta rakibini 90-82 mağlup eden Kaf-Kaf, ligdeki üst üste üçüncü galibiyetini de elde etti. Müsabakaya dair değerlendirmelerde bulunan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, hafta içinden gelen bir moralsizlikleri olduğunu belirtti.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Sarıca, karşılaşmaya çok iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, "İlk devreyi belki daha farklı bitirip rakibimizi daha düşük skorda tutabilirdik. Ancak özellikle yüzdesiz atışlarımız buna izin vermedi. Önemli olan zor günde zor bir maçı kazanabilmekti. Hafta içinden gelen bir moralsizliğimiz de vardı ama kazanmayı becerdik. Ligdeki taşlar yerine oturuyor. Yukarıda ilk dörtte kalmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Takımımı tebrik ediyorum" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA