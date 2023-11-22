Pınar KSK’ye lig morali

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Çağdaş Bodrumspor'u mağlup ederek hafta içinde Avrupa'da aldığı mağlubiyeti unutturdu. İzmir'de oynanan maçta rakibini 90-82 mağlup eden Kaf-Kaf, ligdeki üst üste üçüncü galibiyetini de elde etti. Müsabakaya dair değerlendirmelerde bulunan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, hafta içinden gelen bir moralsizlikleri olduğunu belirtti.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Sarıca, karşılaşmaya çok iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, "İlk devreyi belki daha farklı bitirip rakibimizi daha düşük skorda tutabilirdik. Ancak özellikle yüzdesiz atışlarımız buna izin vermedi. Önemli olan zor günde zor bir maçı kazanabilmekti. Hafta içinden gelen bir moralsizliğimiz de vardı ama kazanmayı becerdik. Ligdeki taşlar yerine oturuyor. Yukarıda ilk dörtte kalmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Takımımı tebrik ediyorum" dedi.