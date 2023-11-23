Bodrum seri istiyor

Trendyol 1. Lig 13. hafta karşılaşmasında Bodrum FK evinde Adanaspor'u ağırlayacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte kart cezası bulunan Üzeyir, kaleci Sousa ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Eren forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Cenk, Omar ve Pedro'nun durumlarının ise maç gününe kadar netlik kazanacağı belirtildi. Bodrum FK, ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 21 puanla 5. sırada bulunuyor.

'EKSİKLER DOLDURULABİLİR'

Son milli arayı iyi değerlendirdiklerini kaydeden teknik direktör İsmet Taşdemir, "Kart cezalarımız ve sakatlarımız biraz yoğun ama dönem dönem bunlar olacaktır. Kadromuz 25 kişi, eksik olan arkadaşlarımızın yerini doldurabilecek onlar kadar oynayabilecek arkadaşlarımız var. Maçlarda uzun süre oynanmadığı için oynayanlarda bir düşüklük olabilir, hata yapma oranı yüksek olabilir ama biz de onlara göğüs gereceğiz. Uzun süre oynamamak kolay bir şey değil, iyi olmaları için elimizden geleni yapacağız" dedi. Kaleci Bahri Can Tosun da kaleyi koruyacağı için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'ADANA ZOR RAKİP'

Teknik direktör Taşdemir, Adanaspor'un zorlu bir rakip olduğunu söyledi. Taşdemir, "Adanaspor hoca değişikliğinden sonra 2 maç oynadı, kötü skor aldılar ama oyun olarak doğru oynadılar. Zor ve iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Biz oyun odaklı planımızı sürdürmeye çalışacağız" dedi.