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Haberler Spor Karsız şehirden karlı zaferlere

Karsız şehirden karlı zaferlere

HABER MERKEZİ
Karsız şehirden karlı zaferlere

MİLLİ kayakçı Lal Öktem, kar yağışına hasret kalan İzmir'den yarışlara katılıyor. Yaşar Üniversitesi öğrencisi milli sporcu, rakiplerine karşı pistlerde İzmir'in güneşi gibi parlıyor. Uludağ'da 2012 yılında 8 yaşındayken ilk kez yarışmaya katılan Lal, 2020'de Türkiye şampiyonasında birinci, yine aynı yıl uluslararası çocuk kupasında ise ikinci olurken, 2021 yılındaki lig yarışmaların tamamında ise birinci oldu.

Öktem, bu yıl büyük slalom branşında Türkiye şampiyonu oldu. Hedefinin 2026 Milano Cortina Kış Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanmak olduğunu belirten milli sporcu, "Yoğun antrenman programım ve Türkiye'deki yarışmaların Erzurum'da düzenlenmesi nedeniyle kışın İzmir'de olamıyordum. Şu anda antrenmanlarımı yurt dışında sürdürüyorum. Umarım, 2026 yılında İtalya'da yapılacak Milano Cortina Kış Olimpiyat Oyunlarında ülkemi temsil etme hakkı kazanırım" dedi.

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