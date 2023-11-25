Bucaspor 1928’de Dumlupınar iddialı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar oldukça iddialı açıklamalarda bulundu. Takımın başına geçtiği ilk günden itibaren yöneticiler, oyuncular ve çalışanlarla tek yürek olduklarını ifade eden Dumlupınar, "Bizim bir tek hedefimiz var, şampiyonluk sevincini Bucaspor'a gönül vermiş herkese yaşatmak. Heybeye atılacak 3 puanlar bizi şampiyonluğa götürecek. Kırklarelispor galibiyetiyle çıkışa geçtik. Seri yakalayıp zirve yarışında daha da iddialı konuma gelmek istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan İzmir ekibinin yarın Zonguldak Kömürspor'la deplasmanda oynayacağı maç kötü hava koşulları beklenmesi nedeniyle TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi.