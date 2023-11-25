Ege’nin iki yüzü

TFF İkinci Lig ve Üçüncü Lig'de mücadele eden Ege ekipleri geride kalan süreçte aldıkları sonuçlarla iki farklı hedefe kilitlendiler. Alt lig kategorilerinde yer alan 18 Ege ekibi ya zirve ve Play-Off ya da kümede kalma yarışı içinde kendilerini buldular. 18 kulüpten 13'ü ilk 6 yarışı içinde konumlanırken, 5'i ise düşme potasına konumlandı. İkinci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928 26 puanla 4. sırada yer aldı, Nazilli Belediye ise 25 puanla 6. basamakta Play-Off hattının sınırını oluşturdu.

PLAY-OFF YARIŞINA DAMGA

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta ise Soma (20), Menemen FK (19) ve Fethiye (18) Play-Off bölgesinin hemen dışında yer alsalar da, 20 puanlı 6. basamaktaki İskenderun'un ensesine yapışarak 'Yarışta biz de varız" dediler. Üçüncü Lig'de de Egeleliler zirve ve Play-Off yarışına ambargo koydu. 1. Grup'ta Aliağa FK (29) liderliğini sürdürürken Ayvalıkgücü (19) 3. sırada yer aldı. Turgutlu'nun zirveye kurulduğu 2. Grup'ta Efeler (21) 3., Karşıyaka (19) 4. basamakta konumlandı. 3. Grup'ta Kuşadası (23) 2., Bornova 1877 (17) ile 4. Grup'ta ise Bergama Belediyespor yedinci basamakta yer aldı.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Şampiyonluk savaşı veren ekiplerin tersine 5 Ege temsilcisi ise alt sıralarda yaşam mücadelesi içinde yerini aldı. İkinci Beyaz Grup'ta Altınordu (11) 16. sırada, Kırmızı Grup'ta da Denizli (11) 17. ve Uşakspor (4) son sırada bulunuyor. Üçüncü Lig'de ise 3. Grup'ta bulunan Akhisar 8 puanla ateş hattının hemen üzerinde yer alırken, 4. Grup'ta da Balıkesir 10 puanla 13. sırada düşme potasından kurtulma mücadelesi veriyor