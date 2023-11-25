İzmir değirmeni

Trendyol 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig'de dipten kurtulma ve zirve mücadelesi veren İzmir temsilcileri, daha ilk yarı bitmeden kötü giden süreci noktalamak için teknik değişime gitti.

Sekiz İzmir ekibinden 5'i başarıyı teknik direktör değişikliğine giderken, 3'ü ise istikrarı seçti. 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Göztepe, üst üste alınan iki yenilgi üzerine sezona başladığı Radomir Kokovic ile yolları ayırıp, takımı Stanimir Stoilov'a emanet etti.

Altay'da ise çifte değişiklik yaşandı. Siyahbeyazlı ekip, Tuna Üzümcü ile yolları ayırıp, Djilali Bahloul'le anlaşma sağlamıştı. Ancak Cezayirli çalıştırıcıdan beklediği verimi alamayan İzmir ekibi, Bahloul'un görevine son vererek Serkan Afacan ile imzaladı.

LALECİ GİTTİ, VURAL GELDİ

İzmir ekibi Menemen FK ise Cenk Laleci ile başladığı sezonda kötü gidi��e ayrılığı çare olarak gördü ve deneyimli isim Yılmaz Vural ile anlaştı. Bir diğer

İkinci Lig ekibi Bucaspor 1928, Ahmet Yıldırım ile başarıyı bulamayınca yolları ayırarak eski teknik patronu Cüneyt Dumlupınar ile anlaşma sağladı.

Sezona Ersin Aka ile başlayan Kaf-Kaf, başarısız sonuçların ardından teknik dümeni Recep Umut'a emanet etti. İzmir ekipleri arasında teknik direktör konusunda Aliağa Futbol, Altınordu ve Bornova 1877 istikrarlı bir grafik çizdi, bu ekipler herhangi bir değişiklik yapmadı.