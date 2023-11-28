Futbolun üstü de altı da kaynıyor

Türk futbolunun gündemine bomba gibi d��şen hakem skandalını ve İzmir merkezli bahis çetesi 'Sibergöz-7' operasyonunun detaylarını ortaya çıkaran Yeni Asır, temmuz ayındaki İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu seçimleri ile ilgili flaş bilgilere ulaştı. İzmir ASKF seçimli genel kurulunda usulsüzlük yapıldığı iddiaları ortaya çıktı. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Bornova belediye başkanlığı için aday adayı olan Efkan Muhtar'ın 13 Temmuz 2023'te başkan seçildiği İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu seçimlerine gölge düştü. Bazı federasyon delegeleri avukat Mehmet Kozan aracılığıyla 13 Temmuz 2023 tarihinde yapılan 19. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu seçimlerinin iptali ve kayyum atanması içim mahkemeye başvuru yaptı. İlk duruşma 14 Aralık 2023'te gerçekleştirilecek. Seçim günü ve sonrasında evraklarda usulsüzlük yapıldığını iddia eden avukat Mehmet Kozan detayları Yeni Asır'a anlattı. Avukat Kozan, "Genel Kurul'da seçilmiş olan listede yer alan 5 kişi silinmiş, bu silinen kişilerin yerine daha sonra beş kişi listelere eklenmiştir. Listede bulunan 4 kişinin de seçilmiş oldukları görevlerinin değiştirilerek onaya gönderildiği tespit edilmiştir. Bu kadar usulsüz bir seçimin iptali ve yönetime kayyum atanmasını bekliyoruz" dedi. Muhtar'ın genel kurula tek liste ile girerek yeniden başkan seçildiğini hatırlatan Kozan, seçim sonrasında İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne gönderilen listenin farklı olduğunu öne sürdü.

'ASİL VE YEDEK LİSTE DEĞİŞMİŞ'

Kozan, "Yönetim kurulu asil ve yedek yönetim listelerinde yer alan Ferhat Çakır, Aytaç Ertürk ve Metin Ergün'ün isimlerinin silinip, Erol Can Dursun, Önder Yılmaz ile İbrahim Vardar'ın isimleri yazılmış. Ayrıca denetim kurulu asil listesinde yer alarak seçilen Ejder Cihan Kaya ve Mustafa Yılmaz'ın seçimdeki listeden silindiği, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teslim edilen listede yerlerine yedek listelerinde yer alan Orhan Yüzgeç ve Mehmet Baloğlu yazılmış. Denetim kurulu asil listeye geçirilen Yüzgeç ve Baloğlu'nun yerine de Cemal Cetin ve Giray Büyük'ün ismi eklenmiştir. Ayrıca yönetim kurulu yedek listesinde bulunan Demir Karataş'ın yedek seçilmesine rağmen onaya gönderilen listede asil yönetim kurulu üyesi olarak yer aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı 13 temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimli 19. Olağan Genel Kurulu'nda alınan tüm usulsüz genel kurul kararlarının iptalini, genel kurul kararlarının tedbiren durdurularak, usulsüz seçilen kurullar (başkan, yönetim kurulu, denetim kurulu) yerine kayyum atanmasına karar verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"CEVABI MAHKEMEDE SUNACAGIZ"

Yeni Asır'a konuşan başkan Efkan Muhtar, "Tek aday olarak girdiğim seçimden sonra yapılan itirazlarla ilgili tüm konu adli yargıya yansımıştır. Gerekli cevap ve bilgileri mahkemede sunacağız" dedi.