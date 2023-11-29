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Haberler Spor Süper Lig'in 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanacak. 1 Aralık Cuma, 2 Aralık Cumartesi, 3 Aralık Pazar ve 4 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

İHA
Süper Lig’in 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı 1 Aralık Cuma, 2 Aralık Cumartesi, 3 Aralık Pazar ve 4 Aralık Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Süper Lig'de 14. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

1 ARALIK CUMA:

20.00 A. Hatayspor-Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Kadir Sağlam

2 ARALIK CUMARTESİ:

13.30 Alanyaspor-Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Mert Güzenge

19.00 Adana Demirspor-Samsunspor: Sarper Barış Saka

19.00 Pendikspor-Galatasaray: Volkan Bayarslan

3 ARALIK PAZAR:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Burak Şeker

16.00 Trabzonspor-Kayserispor: Ümit Öztürk

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 ARALIK PAZARTESİ:

20.00 Fenerbahçe-Sivasspor: Bahattin Şimşek

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