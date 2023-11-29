Turgutluspor dert etmiyor

TFF 3. Lig 2. Grup 12. haftasında deplasmanda Amasya FK ile 1-1 berabere kalarak liderliği kaybeden Turgutluspor'da teknik direktör Ramazan Çelik ortaya konulan performanstan memnun kaldı. Çelik, "Her puan çok değerli. Maçı 2-0'a getirecek çok net pozisyonlardan yararlanamadık. Maçın son 10 dakikasında aşırı rüzgar ve yağışla birlikte futbol oynamak zorlaştı. Maalesef duran toptan şanssız bir gol yedik ve maç berabere bitti. Uzun soluklu ligde her puan çok değerli. Takım olarak ortaya koyulan performanstan memnunum, fakat çok daha fazlasını yapmalıyız. Hemen derslerimizi alıp yeni haftaya başlayacağız." dedi. Kasaba, 3 Aralık Pazar günü sahasında Pazarspor ile karşılaşacak.