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Haberler Spor Alperen’in çabası galibiyete yetmedi

Alperen’in çabası galibiyete yetmedi

HABER MERKEZİ
Alperen’in çabası galibiyete yetmedi
NBA'DE normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets konuk olduğu Dallas Mavericks'e 121-115'lik skorla mağlup oldu ve bu sezon 7. yenilgisini aldı. Ligdeki 11. galibiyetini elde eden Dallas'ta Luka Doncic 41 sayı, 9 asist ve 9 ribaund, Kyrie Irving 27 sayı, 5 asist ve Derrick Jones Jr. da 15 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyette büyük rol oynadı. Houston'da ise 35 dakika parkede kalan Alperen Şengün 31 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 1 blok ile oynayarak takımının en skorer ismi oldu. Houston'da ayrıca Dillon Brooks ile Jabari Smith Jr. da 16'şar sayı ile katkı verdi.
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