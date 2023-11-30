Kaf-Kaf rüzgarı

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Fransız ekibi SIG Strasbourg'la kıyasıya bir liderlik yarışı veren Pınar Karşıyaka, deplasmanda tutuk bir oyunla 15 sayı farkla yenildiği rakibini evinde taraftarının müthiş desteğiyle yine 15 sayıyla 87-72 yenerken zirveyi de geri aldı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu dolduran taraftarının yarattığı muhteşem atmosferde parkeye çıkan Kaf-Kaf, rakibini rövanşta baştan sona üstün bir oyunla ezip geçti. Karşıyaka, ikili averajını eşitlediği Strasbourg'u genel averajla geçip tekrar liderliğe kuruldu.

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜRLER"

Maçın ardından Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Aynı şekilde devam edip, kalan iki maçımızı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi. Müsabakayı Fransa'da yenildikleri maçta olduğu gibi 15 sayı farkla kazandıklarını hatırlatan Sarıca, şöyle konuştu: "Tüm maçı çok iyi oynadık ve böyle kazanmayı hak ettik. İkinci yarı bazı hatalar yaptık ama hakem tercihlerinin tamamının rakip takım lehine olması kabul edilebilir ve normal değil. Aynı şekilde devam edip, kalan iki maçımızı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bizimle bütünleşen taraftarımıza da teşekkür ediyor, bütün takımımı kutluyorum."

SON İKİ MÜSASAKASI GURBETTE

Grupta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Pınar Karşıyaka, averajla SIG Strasbourg'un önünde lider durumda bulunuyor. 8 grup liderinin doğrudan son 16 turuna yükseleceği organizasyonda gruplarını 2. ve 3. bitirecek takımlar, son 16 için Play-In turunda mücadele edecek. İç saha maçlarını tamamlayan Pınar Karşıyaka, 13 Aralık Çarşamba günü Almanya'da EWE Baskets Oldenburg'la ve 19 Aralık Salı günü de Belçika'da Filou Oostende ile karşılaşacak.

ERGÜLLÜ'DEN PRİM DOPİNGİ

PINAR Karşıyakalı oyuncular ve taraftarlar Strasbourg maçının ardından sevinç yumağı olurken, zatürre olup ateşinin 40 dereceye kadar çıkmasına rağmen salondaki yerini alan Asbaşkan İlker Ergüllü takımı özel primle ödüllendirdi. Ergüllü karşılaşma sonrası soyunma odasında takıma toplam prim kadar ekstra prim de kendi verdi.