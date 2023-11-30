Merkezefendi’den anlamlı hareket

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi, "Dünya Paylaşım Günü" nedeniyle (PASVAK) Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti. Kulüp Başkanı Veli Deveciler, Başantrenör Zafer Aktaş, basketbolcular; Vrenz Bleijenbergh, Rihards Lomas, Berke Atar, Oktay Güneş ve Çağatay Özkan katıldığı etkinlikte, (PASVAK) Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz ve yönetim kurulu üyeleri Kerim Çıralı, Nafiz Öz ve Abil Çetin misafirlerini ağırladı.

Etkinlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olan yemekler için kolları sıvayan yeşil-siyahlılar mutfakta aşçılara yardımcı oldu. Yemeklerin servisinde ve taşınmasında mutfak ekibine yardımcı olan sporcular, farkındalık oluşturdu.