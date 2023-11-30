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Haberler Spor Muğla BŞB’den madalya avı

Muğla BŞB’den madalya avı

HABER MERKEZİ
Muğla BŞB’den madalya avı
ANTALYA'DA düzenlenen 2023 salon Türkiye Okçuluk Şampiyonası'na 125 kulüp ve 601 sporcu katılırken şampiyonaya Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları damgasını vurdu. Hazal Burun U21 Makaralı Yay Kadınlar dalında birinci olarak altın madalya kazanırken aynı dalda Emircan Haney bronz madalya kazandı. Ayrıca şampiyonada Songül Lök, Gülçin Balık ve Meltem Kaya'dan oluşan kadınlar takımı makaralı yayda birinci olarak altın madalya kazandı. Bunun yanı sıra U21 Makaralı Yay Kadınlar dalında Hazal Burun, Ceyda Kömer ve Ecesu Demircan'dan oluşan Büyükşehir takımı üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
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