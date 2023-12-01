İzmir belediyesi nerede!

İzmir'in en köklü kulüplerinden Göztepe'nin yeni CEO'su Kerem Ertan, acı bir gerçeği gözler önüne sererek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sarı-kırmızılı ekibin hiçbir konuda yanında olmadığını söyledi. Gürsel Aksel Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ertan, İzmir takımları arasında Süper Lig'e çıkması en muhtemel ekibin Göztepe olduğunu belirterek, "Stadımız Başkanımız ve dönemin Bakanı olmasaydı yapılamazdı. Taraftarıyla, camiasıyla, ortaklık yapısıyla, mali yapısıyla İzmir'in en iddialı ekibi biziz. Türkiye'nin 3. büyük şehrinin Süper Lig'de bir takımının olmamasının ve yerel yönetimin bu süreçte destek olmayışının gerçekten kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Hiçbir destek almıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KERPETENLE DİŞ ÇEKİYORUZ"

İlçe belediyelerinin ufak tefek destekleri olduğunu hatırlatan Ertan, kendileri için en önemi şeyin taraftar ve camia olduğunu söyleyerek, "İlçe belediyeleri bizim en önemli gücümüz olan taraftarımıza, çektiği çileye ve emeğe karşılık ödüllendirmek veya herhangi bir şekilde yardımcı olmak konusunda emin olun kerpetenle diş çekiyoruz. Bir şeyleri rica minnet yapılıyor. Bu şehrin Süper Lig adayı en önemli kulübünün destek görmemesi çok iç acıtıcı" ifadelerini kullandı.

"NE İLÇE NE BELDE TAKIMIYIZ"

Göztepe'nin bir ilçe veya belde takımı olmadığını belirten Ertan, "Burası Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birinin en büyük takımı. Bu gerçeği kabul edecekler ve buna göre destek olacaklar. En başta en geniş imkanlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde. Bizim yanımızda olmaları gerekiyor. 2 bin tane genç kardeşimiz bu kulübün olimpik branşlarında kendi imkanlarıyla spor yaptırıyoruz. Bir Allah'ın kulu da çıkıp demez mi "Biz size nasıl destek olabiliriz" Aidiyet sorunları var. Bu şehrin temsilini kim yapacaksa kaynağı ona vermek lazım" cümlelerini kaydetti.

"HAKKIMIZI SAVUNACAĞIZ"

Göztepe'nin bir yıl sonra 100'üncü yılını kutlayacaklarını belirten Kerem Ertan, "Göztepe Avrupa kupalarında ilk başarıyı kazanmış kulüptür. En kötü zamanında taraftarlarımız bizlere sahip çıktı. Yapılan haksızlıklardan dolayı kimse rahat etmeyecek. Haksızlıklara bize yakışan şekilde tepki göstereceğiz. Erzurum'a deplasmana gidiyoruz, bir hafta önce Kocaelispor'la maç yapmışız. Bizim Erzurum FK maçındaki VAR hakemimiz Kocaeli bölgesindendi. Bu inanılmaz bir durum. Hakem bile bu atamaya şaşırmıştır. Anlık olarak bunları takip edeceğiz" diye konuştu.

Göztepe taraftarları yaklaşık 2 ay önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i protesto ederek İzmir'i pankartlarla donatmıştı.

YAŞAYAN BİR STAT OLACAK

GÜRSEL Aksel Stadı hakkında da konuşan Ertan, "Gürsel Aksel Stadı'nı daha yaşanır bir hale getireceğiz. Bir ev düşünün. Burayı 12 ay kiralıyorsunuz, ancak sadece 20 hafta oturuyorsunuz. Geri kalan 32 hafta boş geçiyor. İşte statta da aynı durumu yaşıyoruz. Sadece bu stada toplamda 20 gün geliyoruz. Burada 4 ya da 5 saat vakit geçiriyoruz. Geri kalan zamanda stadı kullanmıyoruz. Gürsel Aksel Stadı sadece müsabakaların oynandığı yer değil, toplantıların yapıldığı, kutlamaların gerçekleştiği daha yaşanır bir hale gelecek.Örneğin İzmirli firmalar nasıl otellerde toplantılar organize ediyorsa, stadımızda da bu tur aktiviteler olacak. Gürsel Aksel Stadı, İzmir ekonomisine de katkı sağlayacak. Burası yaşayan bir yer olacak" yorumunu yaptı.