Parola galıbıyet

Trendyol 1'inci Lig'de milli aranın ardından evinde Adanaspor'a 1-0 yenilerek Süper Lig yarışında yara alan Bodrum Futbol Kulübü, bu hafta deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor müsabakasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. İyi bir oyunla maçı kazanmak istediklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Geçtiğimiz hafta Adanaspor karşısında farklı bir maç oynadık. İlk yarısını üstün oynayıp çok gol kaçırıp ikinci yarı bir şey yapmayan bir takım görünümüne düştük. Bu bize yakışmadı. İkinci yarıdaki oyunumuz bizi ve taraftarımızı üzdü. Taraftarımızı üzdüğümüz için çok üzgünüm ama futbolun içerisinde bunlar var" şeklinde konuştu.

"EKSİKLERİMİZİ GÖRDÜK"

Adanaspor maçında hatalardan ders aldıklarını belirleyen deneyimli teknik adam, "Eksiklerimizi gördük ve analinizi de yaptık. Şanlıurfa zor bir deplasman. Sezona iyi giriş yapan ancak daha sonra hoca değişikliğinden dolayı istikrar yakalamayan bir takım olsa da güçlüler. Şanlıurfaspor'un nerede ne yapacağı belli olmuyor. Sıkıntılı bir maç bizi bekliyor ama hiçbir maçın kolayı yok. İyi hazırlanıp yüzümüzün akıyla sahadan ayrılmayı hedefliyoruz. Tek hedefimiz galibiyet" dedi. Yeşil-beyazlılarda Üzeyir ve Sousa'nın cezası sona erdi, Musah Mohammed ise sarı kart cezalı olması nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Eren Albayrak sezonu kapatırken, sakatlığı bulunan Pedro ise takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

TELAFİ EDECEĞİZ

Bodrum FK'nın golcü oyuncusu Celal Dumanlı, Adanaspor mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi. Celal, "Geçtiğimiz hafta evimizde oynadığımız Adanaspor maçına iyi hazırlanmıştık. Ancak içerideki yenilmezlik serimize son verdiler. Şanlıurfa deplasmanı zor bir deplasman olacak. İçeride kaybettiğimiz maçı telafi etmeye çalışacağız" diye konuştu.