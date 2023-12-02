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Haberler Spor 2. Lig alev alev

2. Lig alev alev

Menemen FK, İskenderunspor’a; Fethiyespor ise Isparta 32’ye konuk olurken Altınordu Vanspor’u, Nazilli Bld ise Yeni Mersin’i ağırlayacak. Maçlar 14.00’te.

HABER MERKEZİ
2. Lig alev alev

TFF 2. Lig'de zirve ve ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Ege temsilcileri bugün çok kritik maçlara çıkacak. Mutlak galibiyet hedeflenen maçlarda Ege ekipleri 3 puan için ter dökecek. Kırmızı Grup'ta Menemen FK, deplasmanda İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek. Osmaniye 7 Ocak Stadı'nda oynanacak müsabakada Serkan Pınar düdük çalacak. Menemen'de kart cezalısı Abdulkadir Öksüz forma giyemeyecek. Fethiyespor dış sahada Isparta 32 Spor'la kozlarını paylaşacak. Isparta Atatürk Stadı'nda Yusuf Aydın'ın yöneteceği karşılaşma başlayacak. Fethiye'de kırmızı kart cezalısı Rıdvan Türker oynamayacak.

ZAFER PEŞİNDELER

Beyaz Grup'ta düşme hattındaki Altınordu evinde zirve mücadelesi veren Van Spor FK ile karşılaşacak. Doğanlar Stadı'ndaki müsabakada Süleyman Bahadır düdük çalacak. Kırmızı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan sağ kanat oyuncusu Devrim Taşkaya forma giyemeyecek. Nazilli Bld ise Yeni Mersin İdmanyurdu'nu konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'ndaki maçta Hasan Ülker görev yapacak. Aydın ekibinde eksik veya sakat bulunmuyor. Tüm karşılaşmalar saat 14.00'te başlayacak.

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