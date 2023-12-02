Aliağa Petkim yenilmez armada

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, bu sezon evinde gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, şu ana kadar taraftarının önünde oynadığı P.Karşıyaka, Galatasaray, Tofaş ve Manisa Büyükşehir maçlarında kayıp yaşamayarak iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Aliağa ekibi, Basketbol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, P. Karşıyaka, Bursaspor ve Beşiktaş'la birlikte bu sezon evinde kaybetmeyen 5 takımdan birisi konumunda bulunuyor. Başantrenör Burak Gören ve ekibi, bu seriyi yarın oynayacakları A. Efes maçında da devam ettirmek istiyor. Öte yandan Aliağa Petkimspor, hafta sonu kaybetmesi durumunda bu sezon ilk play-off hattının dışında kalabilir.