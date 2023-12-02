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Çağdaş Bodrum gurbette gülemiyor

HABER MERKEZİ
Çağdaş Bodrum gurbette gülemiyor
Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Çağdaş Bodrumspor performansıyla iç açıcı bir görüntü vermedi. Geçen sezon 1. Lig'de şampiyon olarak Türkiye'nin devlerinin arasına katılan Muğla ekibi, 9 maçta sadece 2 kez kazanarak düşme potasının hemen üzerinde konumlandı. Ligde korkulu rüya gören Bodrum temsilcisi, iki galibiyeti de evinde alırken deplasmandaki 4 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı. Yarın gurbette Play-Off hattına girmeye çalışan 4 galibiyeti Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Çağdaş Bodrum zorlu maçı kazanıp hem ligdeki, hem de deplasman karnesini düzeltmek istiyor.
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