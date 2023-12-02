UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri karşısında yaşadığı tarihi yenilgiler haftaya damga vururken, toplamda yedikleri 11 gol dün günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Sarılacivertliler, 6-1'lik Nordsjaelland mağlubiyetiyle 4 Kasım 1992'den bu yana (Sigma Olomouc-7-1) en ağır yenilgisini alırken H Grubu'nda 3. sıraya düşerek ilk iki umutlarını Spartak Trnava maçına bıraktı. Yaşanan farklı yenilgi sebebiyle teknik direktör İsmail Kartal hedef adam haline gelirken İsmail Yüksek'i stoper başlatması, Tadic'i ilk kez 8 numara oynatması ve mağlup durumdayken Batshuayi-Dzeko değişiklikleri en çok eleştirilen kararları oldu. Önceki günkü maça kadar grupta oynadığı 4 maçta 5 gol yiyen Kanarya'nın Danimarka deplasmanında, gruptaki bütün maçlarda yediği golden daha fazlasına engel olamaması ise sarı-lacivertlilerin grupta en çok gol yiyen ekipler arasına girmesine neden oldu.

KALESİNDE 14 GOL GÖRDÜ

Beşiktaş'ın ise favori olarak başladığı grupta önce Avrupa defterini kapatıp ardından Club Brugge önünde dağılması taraftarlarını isyan ettirdi. Grubunda beşinci maçların ardından topladığı 1 puanla son sırada kalan Kara Kartal, yediği 14 golle ise B Grubu'ndaki İzlanda ekibi Breidablik ve F Grubu'ndaki Sırbistan temsilcisi Cukaricki Stankom ile birlikte en çok gol yiyen takımlar arasında yer aldı. 2021-2022 sezonunda Devler Ligi'nde 6 yenilgi alan, 2022-2023'te Avrupa'ya gidemeyen Beşiktaş'ın bu sezonki performansı da tam anlamıyla 'Çöküş' olarak nitelendirildi.

'CUMA SABAHINA KADAR GOL YEDİK'

Fenerbahçe'nin 6-1, Beşiktaş'ın 5-0'lık yenilgileri sonrasında eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, adeta çılgına döndü. Nutspor YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Kahveci, iki takımı da sert bir biçimde eleştirdi. Söylediği sözlerle sosyal medyada gündem olan Kahveci, şu ifadeleri kullandı: "20:45'te Beşiktaş maçı başladı. 20:50'de gol yemeye başladık. 01:00 cuma sabahına kadar gol yedik. Çok yemek yediğinde zarar, bu kadar gol yediğinde yaşadığımız manevi zararı ben anlatamıyorum. Rezillik!"

İSMAİL KARTAL'IN OĞLU YARDIMCI ANTRENÖR!

Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın sarı-lacivertli kulüpteki 'yardımcı antrenör' pozisyonuna anlam veremedi. Emre Kartal'ın yaka kartındaki "Yardımcı antrenör" ifadesi net olarak görülürken "Emre Kartal, sarı-lacivertli kulüpte yardımcı antrenör olarak göreve mi başladı?" sorularının sorulmasına neden oldu. Ortaya atılan iddialara göre İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, babasının yanında yardımcı antrenör olarak görev yapmaya başladı. Bu gelişme, Fenerbahçe taraftarı için bardağı taşıran son damla oldu. İsmail Kartal ve ekibinin yetersiz olduğu taraftarın bir bölümü tarafından dile getirilmiş ve İsmail Hoca'ya yardımcı antrenör getirilmesi fikri savunuluyordu. Emre Kartal'ın babasının yanında hiçbir tecrübesi olmamasına rağmen yardımcı antrenör olarak görev alması oldukça eleştirildi.

TARİHİ TESADÜF

6-1'lik Nordsjaelland karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili ortaya çıkan tarihi tesadüf ise şaşırttı. Bu skor İsmail Kartal'ın Avrupa'da yaşadığı ilk hezimet değil. 6-1'lik skor, 4 Kasım 1992'de UEFA Kupası'nda 7-1 kaybedilen Sigma maçından sonraki en ağır mağlubiyet olurken Danimarka'da takımın başında yer alan İsmail Kartal, 1992'deki Sigma mücadelesinde de oyuncu olarak sahadaydı ve 42. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.

KADRO ELEŞTİRİSİ

Sarı-lacivertlilerde eleştirilen konuların biri de UEFA listesine yazdırılan kadro oldu. İsmail Kartal'ın Konferans Ligi'ne sadece 3 stoper yazdırarak gitmesi, Samet Akaydın'ı tercih etmemesi ve Mert Müldür'ü de kadroya yazmaması eleştiri konusu oldu. Samet Akaydın'ın yerine sakatlanma ihtimalinin daha yüksek olduğu bilinen Serdar Aziz'in yazılması da tepki çekti.