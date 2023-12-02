Denizlispor işi sıkı tutuyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 6 haftadır puan çıkaramayan ve düşme hattına demir atan Denizlispor, puan hasretini 68 Aksaray Belediyespor karşısında sonlandırmak istiyor. İşi sıkı tutan teknik direktör Özcan Bizati antrenmanda sık sık futbolcuları uyarırken takımın eksik yönleri üzerinde de yoğunlaştı. Bizati, "Hücumda rakibin üzerine giderken en yakın oyuncuların da ofsayta düşmeden, verkaç ile pas almaya yönelik pozisyonlarını tamamlayıcı çalışmalar yaptık. Genç kadromuz alt yapıda çok eksik kalmışlar. Bu nedenle adeta sıfırdan başlıyoruz. Sabırla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Dün sabah saatlerinde karayolu ile Aksaray'a hareket eden yeşil-siyahlılarda, sakatlıkları bulunan Berkant Gündem, Emre Burgaz ve Mehmet Ali Ulaman kadroda yer almayacak