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Haberler Spor Efeler 09’a iyi haber geldi

Efeler 09’a iyi haber geldi

HABER MERKEZİ
Efeler 09’a iyi haber geldi
TFF 3. Lig 2. Grup geçen hafta Karşıyaka'ya sahasında 3-2 mağlup olan Efeler 09 SFK'da oyundan atılan Mert Efe Çölbeyi için iyi haber geldi. Geçtiğimiz hafta sonu Aydın'da oynanan KSK maçında sonradan oyuna giren Efe, direkt kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. PFDK'ya sevki gerçekleşen Mert Efe Çölbeyi, en az 2, en fazla 5 maç ceza ile karşı karşıya kalması bekleniyordu. Fakat, PFDK'tan Efeler 09'a sevindirici haber geldi. Çölbeyi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ve 4 bin 500 TL para cezası aldı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Efeler 09'a imza atan Mert Efe, ligde gösterdiği performansla beklentilerin bir hayli altında kaldı. Yeşil beyazlı formayla 10 maça çıkabilen Çölbeyi, yalnızca 2 gollük katkı verdi.
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