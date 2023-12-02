Göztepe’ye Ahmed müjdesi

Trendyol 1. Lig'de inişli-çıkışlı günler geçiren Göztepe'ye müjde geldi. Son olarak tecrübeli golcü Diouf'un sakatlığıyla sarsılan sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 2 haftadır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ahmed Ildız'ın olumlu haberiyle teselli buldu. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Ildız'ın takım ile çalışmalara başladığı ifade edildi. Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ildız'ın sakatlığı beklenenden önce atlatması camiada büyük sevinç yarattı. Deneyimli oyuncu Erzurumspor FK ve Tuzlaspor maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

KARAR STOİLOV'UN

Maç ve antrenman eksiği bulunan Ahmed Ildız'ın Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un fırsat vermesi halinde bu hafta Giresunspor karşılaşmasında ilk 11'de oynayacağı öğrenildi. Sezon başında transfer edilen Ahmed Ildız, ligin ilk haftalarında sakatlığı nedeniyle uzun bir süre forma giyememişti.