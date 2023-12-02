Mustafa sabretti, kazandı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste 2 galibiyetle şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Karşıyaka'da yıldızlar topluluğu kadroda aylarca şans bekleyen takımın altyapı patentli isimlerinden Mustafa Durgun, sabrederek kazandı. Kulüpte 2020'den beri A takımda forma giyen ve geçen sezon 11 maçta 2 gol atan 20 yaşındaki ofansif orta saha, bu sezon ilk hafta Eynesil Belediyespor deplasmanının uzatma anlarında sahaya girdikten sonra 7 hafta yedek kulübesinde bekleyip hiç süre alamadı. Ancak genç orta saha Durgun, idmanlardaki azmi ile yeniden yeşil-kırmızılı formaya kavuşmayı başardı.

ŞANSI İYİ KULLANDI

DURGUN, takım 3 hafta galibiyete hasret kaldıktan sonra Recep Umut'un teknik sorumluluğa gelmesiyle ilk 11'de genç rotasyonunda bulduğu şansı iyi kullandı. Bilal'in sakatlanması sonrası 22 yaş altı futbolcu olarak Ferdi'yle birlikte son iki maçta 11'de oynayan Mustafa alınan 2 galibiyete katkı yaptı. Karşıyaka'da Bilal'in sakatlığı geçerken, Recep Umut'un yarın Bulvar önünde Ferdi ile Mustafa'ya yeniden şans vermesi bekleniyor.