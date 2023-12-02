Nazilli’den tepki

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak kulüplere puan silme cezası verirken, Nazilli Belediyespor da 3 puanının silinmesinin şokunu yaşıyor. Büyük üzüntü yaşayan camiada başkan Şahin Kaya eski yönetimi suçlayarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaya, "Hepsine teşekkür edeceğim ama nasıl edeceğimi bilemiyorum. Bu arkadaşlar kendi iş yerlerinde vergi ve sigorta ödemiyor mu? Biz yapılandırmamızı ödüyoruz ama bu insanlar gelmişler, bu kulüpte hiç vergi sigorta ödememişler. Zaten 6 milyonu yapılandırıldı. Biz taksit taksit ödüyoruz. Dün 13 bin TL ödedik. Her ay bu para ödeniyor" dedi.

"BİZİMLE ALAKALI DEĞİL"

ESKİ başkan Ünal Önal ise, "Yıllardır bu kulüp eski vergi ve SGK borçlarını yapılandırarak gidiyor. Biz de geçen sene yapılandırdık. Böylece puan silme cezasını kaldırtmıştık. Bunlar yıllardır ödenmeyen ve geç ödenen borçlar. Bizimle veya başkasıyla alakalı değil" açıklamasını yaptı.