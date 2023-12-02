‘Nwakaeme gidince kızım bana küstü’

Trabzonspor'da kulüp dergisine konuşan Trabzonspor Yatırımlar ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Faruk Hacıhaliloğlu, bordo-mavili takımın eski oyuncularından Nwakaeme'nin ayrıldığı dönemde yaşadığı ilginç bir olayı da anlattı. Hacıhaliloğlu, "Söz konusu Trabzonsporluluk olduğunda, 'anadan oğula, babadan çocuğa geçen' diye tarif yapılır ya... Benim çocuklarım benden de fanatik Trabzonsporlu oldular. Oğlum Murat da benim gibi Trabzonspor'la yatar, kalkar ve yaşar adeta. Kızım Zeynep'le bir anım var. Kızım şampiyonluğumuzda payı büyük olan Nwakaeme'nin takımdan ayrıldığını duyunca yanıma geldi ve 'Baba, Nwakaeme'nin gitmesine izin vermeyin' diye adeta yalvardı. Ben ne kadar durumu anlatmaya çalıştım ise de anlamak istemedi, dinlemek de. Hatta uzun bir süre de benimle küs gitti. Sonra sakinleşince gerçekleri öğrenip boynuma sarılarak bana hak verdi" dedi.