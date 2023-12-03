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Haberler Spor Aydın BŞB direnemedi

Aydın BŞB direnemedi

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın BŞB direnemedi
SULTANLAR Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Vakıfbank'a 3-2 mağlup oldu. Maça istediği gibi başlangıç yapamayan Aydın BŞB, ilk sette güçlü rakibine 12-25 kaybetti. Taraftarın moral desteği ile Aydın ekibi kendine geldi. Rakibin hücum girişimlerine karşın etkili bir savunma yapan mavi-beyazlılar, Nicoletti ile bulduğu sayılarla seti 25-20 kazanarak denge sağladı. Üçüncü set, hücum silahlarıyla etkili olan Vakıfbank'ın olurken seti 20-25 aldı ve 2-1 öne geçti. Maçı bırakmayan Aydın'ın Sultanları, dördüncü seti 25-19 alıp maçı uzatma setine taşıdı. Uzatma setinde rakibine 10-15 boyun eğen Aydın ekibi, maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Aydın ekibi 11. karşılaşmasında 7. yenilgisini aldı.
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