Bodrum FK kendine geldi

TRENDYOL 1. Lig'de son iki maçında galibiyet yüzü görmeyen Bodrum FK, deplasmanda konuk olduğu Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi. Muğla ekibi mücadeleye etkili başladı. 5'te Kenan'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta Ali Aytemur çok iyi yükseldi ve şık bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1. 7'de Kenan'ın ceza sahası dışından sert şutu direğin dibinden auta çıktı. 23'te Bodrum kalesinde yaşanan tehlikede savunmada Süleyman'ın uzaklaştırmak istediği top önce Burak'a sonra direğe çarptı. 33'te Burak'ın kullandığı kornerde Celustka harika bir kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 54'te Enver Cenk'in kullandığı serbest vuruşta Sousa kalesinde geçit vermedi.

TOKOTAEV'İ GEÇEMEDİ

55'TE Enver Cenk'in kullandığı kornerde Adem'in kafasında Üzeyir topu çizgiden çıkardı ancak hakem elle müdahale olduğunu belirterek penaltı düdüğünü çaldı ve Üzeyir'e kırmızı kart gösterdi. Ancak VAR incelemesi sonrası kırmızı kart ve penaltıyı iptal edildi. 65'te Toure'nin sol kanatta sert şutu Sousa'da kaldı. 74'te kaleciyle karşı karşıya kalan Celal, topu Tokotaev'e nişanladı. 83'te Kenan'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Gökdeniz'in vuruşunda Tokotaev geçit vermedi.

TAŞDEMİR'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

BODRUM FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, dün oynanan Şanlıurfaspor karşılaşmasında sahaya kadroda yaptığı 3 değişiklikle çıktı. Yeşil-beyazlılarda deneyimli çalıştırıcı, geçen haftaki Adanaspor müsabakasında görev verdiği kaleci Bahri'nin yerine kart cezasını tamamlayan Sousa'ya, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Cenk'in yerine yine kart cezası biten Üzeyir'e ve kart cezası olan Mohammed'in yerine ise Muhammed Gönülaçar'ı ilk 11'e monte etti.