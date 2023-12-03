İzmirliler puan avında

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele veren İzmir temsilcileri bugün kritik maçlarda puan avına çıkacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928 evinde ikinci basamaktaki 1461 Trabzon'u konuk edecek. Cemil Şeboy Stadı'nda oynanacak mücadelede Selim Özen düdük çalacak. TFF 3. Lig 1. Grup'ta geride kalan 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve liderlik koltuğunda oturan Aliağa FK, Aliağa Şehir Stadı'nda Gümüşhanespor'u konuk edecek. Karşılaşmanın hakemi Erhan Kaya olacak. 2. Grup'ta üçüncü basamakta konumlanan Karşıyaka taraftarı önünde Bulvarspor'u ağırlayacak.

KAF-KAF EVİNDE, BORNOVA GURBETTE

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçı Murat Kasap yönetecek. 3. Grup'ta topladığı 20 puanla 4. basamakta konumlanan Bornova 1877 ise deplasmanda Belediye Kütahyaspor'un rakibi olacak. Kütahya Dumlupınar Stadı'nda oynanacak maçı Hakan Yurtseven yönetecek. Tüm karşılaşmaların başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.