KSK’den müthiş seri

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-85 mağlup eden Pınar Karşıyaka ligde tutulmuyor. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Strasbourg'u yenerek E Grubu'nda liderliğe yükselen Pınar KSK ligde de üst üste 5 galibiyete ulaştı. Lige kötü bir başlangıç yaparak ilk 5 maçında 3 yenilgi alan yeşil-kırmızılılar, son 5 haftada ise toplamda 7 galibiyete ulaşarak zirve yarışına ortak oldu. Kaf-Kaf bu süreçte Bursaspor, Büyükçekmece, Çağdaş Bodrumspor, Beşiktaş Emlakjet ve son olarak Bahçeşehir'i devirdi.

UFUK SARICA ÇOK MUTLU

Son maçında Bahçeşehir Koleji önünde ilk 3 periyodu başa baş giden karşılaşmanın son bölümünde rakibin hatalarından faydalanarak zafere uzanan yeşilkırmızılı takımda Eric Mc Collum, bulduğu 25 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca, "Yorgunluğun etkisiyle son periyotta bazı hatalar oldu ama kazanmanın yolunu bulmalıydık ve bunu başardık. Harika bir haftayı bitirdik. Önemli olan kazanmaktı" diye konuştu . Pınar Karşıyaka, ligde 9 Aralık'ta Galatasaray'ı konuk edecek.